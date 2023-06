Abstieg, Titel, verpasste Chancen Wie die Saison für acht Borussia-Abgänge lief

Breel Embolo (AS Monaco, 1. Liga, Frankreich)

In seinem ersten Jahr hat Embolo 42 Pflichtspiele absolviert, bis Februar erzielte der Schweizer 14 Pflichtspieltore für die Monegassen, ehe er ab Ende März aufgrund von Knieproblemen mehrere Wochen fehlte. Erst Mitte Mai feierte Embolo sein Comeback. Was sein Jahr bei der AS Monaco ebenfalls trübte: Es war ein titelloses. Im Pokal scheiterte Monaco in der dritten Runde, in der Europa League gab es das Aus in der Zwischenrunde gegen Bayer 04 Leverkusen – und in der Liga? Da hat Monaco die Saison durch die Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den FC Toulouse (1:2) nur auf dem sechsten Rang abgeschlossen. In Europa sind Embolo und seine Mitspieler in der kommenden Saison nicht vertreten, Trainer Philippe Clement wurde deshalb in dieser Woche entlassen.