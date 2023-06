„Was machbar und intelligent ist“ So gehen Virkus und Seoane die Transferperiode bei Borussia an

Dass Seoane genaue Vorstellungen davon hat, was einzelne Spieler auf bestimmten Positionen mitbringen müssen, unterstrich er. „Im zentralen Mittelfeld braucht es einen spielerischen Spieler, es braucht aber auch einen Zweikämpfer. Es braucht vielleicht einen Innenverteidiger mit Führungsqualitäten. Es geht immer auch um die Kompatibilität der Spieler, die beispielsweise auf einer Seite spielen. Da sind wir jetzt dran. Wir analysieren, was wir haben und was wir noch brauchen“, sagte der 44-Jährige, für den Borussia nach Bayer 04 Leverkusen die zweite Station in der Bundesliga ist.