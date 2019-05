Borussias U23 spielt 2:2 gegen BVB II : Dieses Mal reicht Pazurecks Tor nicht

Mönchengladbach Gegen Aachen schaffte der Routinier das Siegtor der U23, nun glich der BVB seine 2:1-Führung noch aus.

Die erste echte Gelegenheit brachte den Dortmundern gleich die Führung. Nach einer Ecke von Taylan Duman köpfte der lange Innenverteidiger Luca Kilian in der 23. Minute zum 1:0 ein. Gut war dann für die Gladbacher, dass auch sie nur drei Minuten später mit ihrer ersten echten Torannäherung ausglichen. Den Abschluss des freigespielten Giuseppe Pisano parierte Dortmunds Keeper Jan-Pascal Reckert zwar noch, doch gegen den Nachschuss von Torben Müsel war er machtlos. Danach verflachte die fast körperlose Partie wieder. In dieser Saisonphase ist eine gute Abschlussplatzierung dann offenbar auch nicht immer motivatorische Grundlage genug.

Nach der Pause wirkten die Gladbacher bemüht, eine Schippe draufzulegen. Vier Minuten waren gespielt, als Keanan Bennetts von der linken Seite Pisano anspielte, der aber am Keeper scheiterte. Danach hatte Dortmund zwei klare Möglichkeiten durch Duman und Joseph Boyamba, ehe sich das Spiel wieder eine Pause nahm. 13 Minuten vor dem Ende rutschte der Ball nach einer Ecke an Freund und Feind vorbei und landete bei Markus Pazurek, der diesen in Brusthöhe mit dem Kopf über die Linie drückte.