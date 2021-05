Regionalliga-Derby : Borussias U23 dreht Partie gegen Beeck mit zwei Standards

Brachte Borussia in Führung: Markus Pazurek (l.) traf für die U23 zum 2:1, in dieser Szene wird er verfolgt von Beecks Shpend Hasani. Foto: Heiko van der Velden

Mönchengladbach Borussias U23 gewann das Regionalliga-Derby gegen den FC Wegberg-Beeck nach 0:1 noch 3:1, blieb aber spielerisch vieles schuldig. Coach Heiko Vogel war sehr unzufrieden. Wie schon beim 1:3 in Lotte kassierte Beeck eine ärgerliche, weil unnötige Niederlage.

Nach Rückstand noch gewonnen, so einen erfolgreichen Heimausstand aus der Saison gefeiert – da könnte man meinen, dass auch der Trainer zufrieden war. War Heiko Vogel, Coach der U23 Borussia Mönchengladbachs, nach dem 3:1 im Derby gegen den FC Wegberg-Beeck aber ganz und gar nicht: „Über die erste Halbzeit bin ich richtig sauer. Da haben wir viel zu pomadig gespielt, mit viel zu wenig Bewegung und ohne Spielwitz. Und auch nach der Pause war es nicht wirklich gut. Alles, was Fußball schön macht, haben wir heute vermissen lassen.“

In der Tat landeten die Gladbacher gegen einen zumindest gleichwertigen Gegner, der in der ersten Halbzeit sogar die deutlich aktivere Mannschaft war, einen eher glücklichen Sieg. „Wie schon das 1:3 in Lotte tut auch diese Niederlage wieder sehr weh“, bekannte daher Beecks Coach Mark Zeh.