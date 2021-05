Auf dem Radar : Wie Werders Rashica Borussia helfen könnte

Analyse Mönchengladbach In der Serie „Auf dem Radar“ schauen wir auf Spieler, die zum Kandidaten für Borussia werden könnten. Heute: Werder Bremens Außenstürmer Milot Rashica. Auch wenn er zuletzt schwächelte, hat er Stärken, die Gladbach weiterhelfen könnten.

Wenn man so will hat Milot Rashica seine Visitenkarte abgegeben bei Borussia. Und zwar in dem Moment, in dem er am Samstag losrannte im Bremer Weserstadion und der Gladbacher Defensive enteilte, um den Ball dann zum 1:4-Zwischenstand ins Tor zu schießen, ganz freudlos, genau so halt, wie es ein Stürmer tun muss: Yann Sommer wurde verladen und fertig. Manager Max Eberl wird das Gegentor nicht gefallen haben, vielleicht aber der Spieler, der es erzielte: Rashica.