Unsere Reporter diskutieren : Wie flexibel sollte Borussia beim System sein?

Foto: dpa/Arne Dedert 27 Bilder Alle Bundesliga-Trainer von Borussia Mönchengladbach

Meinung Mönchengladbach Unter Marco Rose gab es eine Vielzahl an Systemen. Es gab in Gladbach aber auch Zeiten, da war die Grundordnung in Stein gemeißelt. Ist es besser, flexibel zu sein oder gibt ein mehr oder weniger fixes System wichtige Strukturen? So könnte es unter Adi Hütter laufen.