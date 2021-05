Vom Trainingslager bis zu den Gruppenspielen : Das ist der Fahrplan aller EM-Borussen

Bereiten sich mit der deutschen Mannschaft in Seefeld auf die EM vor: die Gladbacher Matthias Ginter, Florian Neuhaus und Jonas Hofmann (v.l.). Foto: imago images/Schüler/Marc Schueler via www.imago-images.de

Service Mönchengladbach Zehn Borussenspieler und der zuletzt an den FC Augsburg ausgeliehene Laszlo Bénes bereiten sich derzeit mit ihren Nationalmannschaften auf die Europameisterschaft vor. So sehen die EM-Fahrpläne der einzelnen Nationen für die kommenden Wochen aus.

Für Matthias Ginter, Florian Neuhaus und Jonas Hofmann hat das EM-Abenteuer am heutigen Freitag so richtig begonnen. Das Gladbacher Trio bezog mit der deutschen Nationalmannschaft das Trainingsquartier im österreichischen Seefeld. Ginter, Neuhaus und Hofmann sind jedoch nur drei von insgesamt zehn Borussen, die sich derzeit auf die Endrunde der Europameisterschaft vorbereiten.

Hinzu kommt in Laszlo Bénes ein Gladbacher, der aktuell an den FC Augsburg ausgeliehen ist und im vorläufigen Kader der Slowakei steht. Nimmt man ihn dazu, sind es also fünf Nationen mit Borussen-Unterstützung, die nun in die heiße Phase ihrer Vorbereitung gestartet sind. So sehen die EM-Fahrpläne ihrer Nationalmannschaften aus.

Deutschland Die deutsche Mannschaft wird bis zum Sonntag, 6. Juni, in Seefeld bleiben, während dieser Zeit wird es am 2. Juni ein Testländerspiel in Innsbruck gegen Dänemark geben. Und nach der Rückkehr aus Österreich testet das Team von Joachim Löw am 7. Juni final in Düsseldorf nochmals gegen Lettland, ehe es am Tag darauf ins EM-Quartier nach Herzogenaurach geht.

Ins Turnier einsteigen werden Ginter, Neuhaus und Hofmann mit dem deutschen Team erst spät, das erste Gruppenspiel ist am Dienstag, 15. Juni, in München gegen Weltmeister Frankreich, es folgen am Samstag, 19. Juni, Titelverteidiger Portugal, und am Mittwoch, 23. Juni, Außenseiter Ungarn.

Schweiz Noch ist das Schweizer EM-Aufgebot nicht final benannt, das Gladbacher Quartett, bestehend aus Yann Sommer, Nico Elvedi, Denis Zakaria und Breel Embolo, gehört jedoch zum Stamm der Nati. Seit Mittwoch sind die vier Borussen mit ihren Teamkollegen im Trainingslager in Bad Ragaz. Testspielgegner sind in den kommenden Tagen die USA (30. Mai) und Liechtenstein (3. Juni) jeweils in St. Gallen.

Nach dem Ende des Trainingslagers am 4. Juni haben die Spieler zwei Tage Pause, ehe es nach Baku (Aserbaidschan) geht, wo die Schweiz im ersten EM-Gruppenspiel am Samstag, 12. Juni, auf Wales trifft. Für die zweite Partie gegen Italien (16. Juni) fliegen die Eidgenossen nach Rom, für das dritte Spiel gegen die Türkei (20. Juni) zurück nach Baku.

Österreich Stefan Lainer und Valentino Lazaro, der die EM noch als Gladbacher bestreitet, ehe er im Sommer zunächst zu Inter Mailand zurückkehren wird, haben ihr Endrunden-Ticket bereits sicher. Sie trainieren ab Freitag in Bad Tatzmannsdorf im Burgenland mit der österreichischen Auswahl, zwischendurch geht es am 1. Juni nach Middlesbrough, wo am Tag darauf ein Testspiel gegen England ansteht. Und am 6. Juni könnten Lainer und Lazaro im Länderspiel gegen die Slowakei in Wien auch auf ihren Ex-Kollegen Bénes treffen.

Am 8. Juni beziehen die Österreicher schließlich ihr Euro-Basiscamp in Seefeld. Von dort geht es zu den Gruppenspielen gegen Nordmazedonien (13. Juni/Bukarest), die Niederlande (17. Juni/Amsterdam) und die Ukraine (21. Juni/Bukarest).

Frankreich Marcus Thuram bereitet sich derzeit mit der Équipe Tricolore im Leistungszentrum des französischen Fußballverbandes in Clairefontaine-en-Yvelines vor. Testspiele für den amtierenden Weltmeister stehen ebenfalls noch zwei auf dem Programm: am 2. Juni in Nizza gegen Wales und am 8. Juni in Paris gegen Bulgarien.

Von ihrem Stützpunkt aus geht es für die Equipe Tricolore dann einen Tag vor dem Spiel gegen Deutschland nach München. Dort wird Thuram auf seine drei Mannschaftskameraden im deutschen Team treffen. Die beiden anderen Gruppenspiele gegen Ungarn (19. Juni) und Portugal (23. Juni) spielt Frankreich in Budapest.

Slowakei Noch ist nicht sicher, ob Laszlo Bénes, der noch in Diensten des FC Augsburg steht, für den er leihweise die Bundesliga-Rückrunde spielte, auch einen Platz im finalen EM-Kader der Slowakei erhält. Sollte dem so sein, wird der Mittelfeldspieler mit der Nationalmannschaft gegen Bulgarien (1. Juni) und in Österreich (6. Juni) Testspiele bestreiten.