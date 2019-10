Nur zehn Tage nach Außenbandriss : Lainer schon zurück im Borussia-Training

Mönchengladbach Gegen Augsburg hatte sich Stefan Lainer einen Außenbandriss im linken Sprunggelenk zugezogen. Dennoch hatte er die kleine Hoffnung, gegen Dortmund dabei sein zu können. Das unterstreicht seine Rückkehr ins Training am Mittwoch.

Erst im Sommer kam Stefan Lainer für zwölf Millionen Euro von RB Salzburg, wo er gemeinsam mit Borussias Trainer Marco Rose erfolgreiche Zeiten verlebte, doch schon jetzt ist der 27-Jährige nicht mehr aus der Mannschaft wegzudenken. In allen Pflichtpartien stand Lainer in der Startelf, fast immer spielte er über die gesamte Dauer. Mit seiner aggressiven Spielweise, die genau das verkörpert, was Rose von seinem Team erwartet, ist er schon zu einem Liebling bei den Fans geworden. Und die Befürchtungen, dass die nun einige Zeit lang ohne ihn auskommen müssen, scheinen sich nicht zu bewahrheiten.