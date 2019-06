Ein Jahr später wurde er denn von Slazburg zum FC Liefering, dem inoffiziellen Farmteam von RB Salzburg ausgeliehen, wo er zwei Jahre spielte. In seiner ersten Saison gelangen dem Rechtsverteidiger gleich der Aufstieg von der Regionalliga West in die Zweite Liga. in 64 Spielen für Liefering erzielte Lainer drei Tore und bereitete acht Treffer vor,