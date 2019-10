Trotz drei Saisontoren selbstkritisch : Was Borussias Embolo noch zum „Top-Top-Spieler“ fehlt

Foto: dpa/Friso Gentsch Breel Embolo hat nach eigenen Aussagen noch „ein riesiges Potenzial“.

Mönchengladbach Breel Embolo hat bei Borussia einen guten Start hingelegt, betont in einem Interview aber, dass er nach wie vor viel Luft nach oben hat. Für die Schweizer Nationalmannschaft wäre es wichtig, wenn er sofort noch besser wird.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Hochrainer Redakteur bei der Rheinischen Post

Mit der Schweizer Nationalmannschaft steht Borussias Quartett um Yann Sommer, Nico Elvedi, Denis Zakaria und Breel Embolo vor zwei wichtigen EM-Qualifikationsspielen in Dänemark (Samstag, 18 Uhr) und gegen Irland (Dienstag, 20.45 Uhr). Nach vier Partien liegen die Eidgenossen in der Tabelle nämlich nur auf dem dritten Platz hinter ihren nächsten beiden Gegnern. Gute Ergebnisse sind da Pflicht, um die Qualifikation für das Europa-Turnier im nächsten Sommer nicht zu gefährden.

Foto: Dirk Päffgen 14 Bilder Das ist Breel Embolo.

Wie bei der Schweizer Nationalmannschaft sind die vier Spieler auch für Borussia sehr wichtige Akteure. Am überraschendsten ist das zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison bei Breel Embolo, der verletzt war, als Gladbach ihn für zehn Millionen Euro von Schalke 04 verpflichtete, und erst gegen Ende der Vorbereitung richtig trainieren konnte. Dennoch kam Embolo in allen zehn Pflichtspielen zum Einsatz, stand dabei sechsmal in der Startelf – und konnte bereits drei Tore erzielen und häufig überzeugen. Doch der 22-Jährige deutet an, dass er zu noch mehr imstande ist. „Dass ich jetzt aber wieder zu meinem Niveau finde, ist kein Zufall. Ich weiß, was ich kann und ich weiß, dass ich noch ein riesiges Potenzial habe“, sagte Embolo in einem Interview mit der „Aargauer Zeitung“.

Sein Anspruch an sich selbst ist nach wie vor sehr groß, auch wenn er während seiner Zeit auf Schalke in seinem Eifer oft gebremst wurde und daher auch den Weg an den Niederrhein gehen wollte. Dort hat Embolo mit den Gladbachern Erfolg, sie eroberten am vergangenen Wochenende die Tabellenführung in der Bundesliga. „Aber wir wissen alle auch, dass wir noch ein, zwei Schippen drauf legen können“, sagt der Stürmer. „Auch ich. Ein Top-Top-Spieler hat jede Minute eine gute Szene oder eine, die der Mannschaft hilft. Daran muss ich arbeiten.“