Borussia-Duo verletzt : Ginter fällt aus, Lainer hofft auf Einsatz gegen Dortmund

Mönchengladbach Nun ist es Gewissheit: Matthias Ginter wird aufgrund einer Schulterverletzung vorerst ausfallen. Auch Stefan Lainer verletzte sich, er will aber schon im nächsten Spiel wieder dabei sein.

Das Ausmaß der Verletzungen, die sich die Borussia-Akteure beim 5:1 gegen den FC Augsburg zugezogen haben, ist nicht so dramatisch wie von Trainer Marco Rose befürchtet. Dennoch verschärfen sie die ohnehin schon angespannte Personalsituation.

Stefan Lainer riss sich ein Außenband im linken Sprunggelenk, auch die Kapsel ist angerissen. „Zwei bis drei Wochen fällt man normalerweise aus, aber mein Ziel ist es, gegen Dortmund dabei zu sein“, sagte Lainer, der seine Reise zur österreichischen Nationalmannschaft absagen musste, aber optimistisch für die schnelle Rückkehr im Klub ist. „Aber wir müssen natürlich trotzdem aufpassen, dass man nicht zu früh anfängt. Wir haben schließlich nicht nur das Spiel gegen Dortmund in zwei Wochen, sondern auch viele englische Wochen vor uns“, sagte Lainer.

Davon einige verpassen wird dagegen wohl Matthias Ginter. Der Verteidiger, der ebenfalls seine Teilnahme an den Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft absagen musste, zog sich nach Vereinsangaben eine Schulterluxation mit Kapselbandverletzung zu. Seine Ausfallzeit wird wohl bei mindestens einem Monat liegen.

Alassane Plea konnte dagegen am Montag Entwarnung geben. „Es ist alles in Ordnung und ich denke, dass ich am Mittwoch ganz normal trainieren werde“, sagte der französische Stürmer. Auch Laszlo Bénes hat wohl keine schwereren Blessuren erlitten.