Schweizer fast durch : Sommer & Co. kehren mit EM-Quali-Schub zurück zu Borussia

Sommer & Co. kehren mit EM-Quali-Schub zurück zu Borussia

Mönchengladbach Yann Sommer, Nico Elvedi, Denis Zakaria und Breel Embolo standen beim 2:0 der Schweizer gegen Irland in der Startelf. Nach dem Erfolg ist die EM-Qualifikation zum Greifen nah. Auch die anderen Nationalspieler machten gute Erfahrungen.

Laszlo Bénes kam beim 1:1 gegen Paraguay zu seinem zweiten Länderspiel für die Slowakei und überzeugte dabei. Alassane Plea kam zwar nicht zum Einsatz, durfte aber kurzfristig zum zweiten Mal zur französischen Nationalmannschaft reisen. Ramy Bensebaini spielte am Dienstagabend erneut 90 Minuten beim 3:0-Testspielsieg gegen Kolumbien. Auch Andreas Poulsen war zweimal im Einsatz und war mit der dänischen U21 beide Male erfolgreich. Doch den größten Länderspiel-Kick dürften die vier Schweizer bekommen haben.

Yann Sommer, Nico Elvedi, Denis Zakaria und Breel Embolo standen auch am Dienstag gegen Irland in der Startelf. Es war bereits ein Endspiel in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2020, bei einer Niederlage oder einem Unentschieden wäre die Schweiz wohl im nächsten Jahr nicht bei dem Turnier dabei – doch nun ist für sie das EM-Ticket zum Greifen nah.