Borussias Kapitän vor Comeback : Das ändert sich durch die Rückkehr von Stindl

Mönchengladbach Nach seinem Schienbeinbruch ist Lars Stindl wieder einsatzfähig, am Samstag in Dortmund könnte der Kapitän wieder im Kader stehen. Er bringt Borussia weitere Facetten im Spiel, aber auch er muss sich erst durchsetzen.

Das ändert sich ab dem Spiel am kommenden Samstag in Dortmund (18.30 Uhr) jedoch, sofern in der am Dienstag startenden Trainingswoche nichts passiert. „Wir sollten Lars noch die zwei Spiele jetzt und dann die zwei Wochen in der Länderspielpause an Zeit geben und dann – mit zwei Wochen Training mehr in den Beinen – können wir, denke ich, über andere Dinge reden“, kündigte Rose an.