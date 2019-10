U23 verliert 2:4 in Lotte : Van Lent verzweifelt an Borussias Chancenwucher

Van Lent verzweifelt an Borussias Chancenwucher

U23 verliert 2:4 in Lotte

Arie van Lent hatte außer der Chancenverwertung wenig am Spiel seines Teams auszusetzen. Foto: ja/Dieter Wiechmann

Mönchengladbach Beim 2:4 in Lotte vergab Borussias U23 reihenweise Großchancen und wurde dafür bestraft. Mamadou Doucouré kam eine Stunde zum Einsatz.

Am Ende war es ein ärgerlicher Nachmittag für Borussias U23-Trainer Arie van Lent. Und das nicht etwa, weil sein Team bei den Sportfreunden Lotte schlecht gespielt hatte, sondern weil das Team sich durch das aberwitzige Auslassen von Chancen, vor allem im ersten Durchgang, selbst um die Gewinnmöglichkeit gebracht hatte. Am Ende stand es 2:4 aus Sicht der Gladbacher. „Und dabei hätten wir den Platz ganz klar als Sieger verlassen müssen“, betonte van Lent.

In der Tat hätte sein Team mit einem 2:0 oder 3:0, ja sogar mit einem 4:0 in die Pause gehen können. Schon ganz früh im Spiel waren Markus Pazurek, Babis Makridis und Marcel Benger gescheitert, gegen Ende der ersten Hälfte reichte auch eine Dreifach-Chance durch Justin Steinkötter, Thomas Kraus und Makridis nicht aus, um endlich in Führung zu gehen. „Komischerweise gelang dies dann kurz vor der Pause durch ein Eigentor. Klar, dass das hoch verdient war“, sagte van Lent zum Führungstor durch Lottes Kevin Freiberger nach einer Ecke.