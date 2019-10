Leipziger besiegelt Niederlage : Borussias Schweizern droht der K.o. in der EM-Quali

Mönchengladbach In Dänemark verlor die Schweiz um Yann Sommer, Nico Elvedi, Denis Zakaria und Breel Embolo 0:1, Yussuf Poulsen von RB Leipzig schoss das entscheidende Tor. Am Dienstag gegen Irland müssen die Eidgenossen gewinnen, sonst war es das wohl mit der EM-Quali.

Mit RB Leipzig verbindet Borussia vor allem negative sportliche Momente. In den bisherigen sieben Duellen gab es keinen Sieg für Gladbach, zwei Unentschieden sprangen bislang nur heraus. Im Borussia-Park gingen sogar alle vier Partien verloren. Für Yann Sommer, Nico Elvedi, Denis Zakaria und Breel Embolo hat sich diese Serie nun auch auf die internationale Bühne ausgeweitet. Die vier Borussen verloren in der Europameisterschafts-Qualifikation mit der Schweiz 0:1 gegen Dänemark – das Tor des Tages erzielte Yussuf Poulsen von RB Leipzig.

Kurz vor Schluss, in der 84. Minute, schlug der Stürmer zu, nachdem die Schweizer in der Partie die bessere Mannschaft gewesen waren. Doch es war ein Tor, das nicht nur wichtig für das Spiel gewesen ist, sondern auch für die Gruppe D der EM-Quali. Denn Dänemark schloss durch den Sieg auf Tabellenführer Irland auf, beide Nationen haben nun zwölf Punkte auf dem Konto. Die Schweizer liegen dahinter auf dem dritten Rang mit acht Zählern – und müssen nun um ihre Teilnahme an der Europameisterschaft 2020, die in elf europäischen Städten sowie dem in Asien liegenden Baku (Aserbaidschan) ausgetragen wird, bangen.