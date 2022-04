Borussias U23 : Schroers sichert wichtige drei Punkte im Abstiegskampf gegen Straelen

Mönchengladbach Borussias U23 hat im Kellerduell der Regionalliga West einen frühen Rückstand im Heimspiel gegen den SV Straelen weggesteckt und noch drei Punkte geholt. Was Trainer Heiko Vogel vor allem am Auftritt seiner Mannschaft beim 2:1-Erfolg gefiel.

Es war der große Auftritt des Mika Schroers. Borussias Offensivspieler witterte einen Pass des SV Straelen, eroberte den Ball und setzte zu einem Sololauf an, bei dem er über 30 Meter zwei Gegenspieler aussteigen ließ und den Ball mit der – manchmal auch notwendigen – Portion Glück vorbei an Torhüter Kevin Kratzsch zum 2:1 über die Linie brachte. Der Treffer sollte am Ende das Siegtor sein, das der U23 Borussias im Kellerduell gegen den SV Straelen den Sieg bescherte – wodurch nun die Chance, dass es für das Team in der Regionalliga weiter geht, recht groß geworden ist.

20 Minuten lang sah es danach zu Beginn der Partie aber noch nicht aus. Denn die Gäste wirkten zunächst schneller, wacher, ideenreicher. So bekam der VfL zu Beginn vor allem den schnellen Kelvin Lunga überhaupt nicht in den Griff. In der 16. Minute war es dann Arlind Shoshi, der sich im Strafraum durchsetzte und in die kurze Ecke vorbei an Jan Olschowksy zur Führung für Straelen traf. Und die hätte bis Mitte der ersten Hälfte auch deutlicher ausfallen können, wenn der eine oder andere letzte Pass angekommen wäre.