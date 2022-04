Am Samstag in Wiedenbrück : So kann Fortunas U23 den Klassenerhalt endgültig klarmachen

Fortunas U23-Trainer Nico Michaty. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Nach zwei Siegen in Folge steht die „Zwote“ kurz vor dem Erreichen ihres Saisonziels. Zwar hat sie 45 Punkte auf dem Konto und wird in keine Abstiegsnöte mehr geraten. Rechnerisch ist der Ligaverbleib allerdings noch nicht sicher – doch das kann sich am Samstag beim SC Wiedenbrück ändern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tobias Dinkelborg

Die Feierlichkeiten könnten in Ostwestfalen stattfinden. Alle notwendigen Vorbereitungen dafür haben Fortunas Regionalliga-Fußballer zuletzt getroffen. Nun ja: fast alle. Nach den beiden jüngsten Siegen beim Wuppertaler SV (2:0) und gegen den KFC Uerdingen (1:0) ist der Klassenerhalt nur noch Formsache, ernsthafte Zweifel gibt es nicht mehr. Am Samstag (14 Uhr, Jahnstadion) besitzt die „Zwote“ beim SC Wiedenbrück aber die Gelegenheit, auch die letzten theoretischen Eventualitäten zu beseitigen – und dieser Saison die Krone aufzusetzen.

Foto: Frederic Scheidemann 63 Bilder Auf diese Spieler sollte Fortuna ein Auge werfen

Was dafür nötig ist? Auf alle Fälle ein Sieg gegen den Tabellen-Achten, und dann ein wenig Schützenhilfe der Konkurrenz. Konkret geht der Blick zum SV Straelen, zum Bonner SC und zur U23 des FC Schalke 04: Sollte eines dieser Teams seine Partie nicht gewinnen, hätten die Flingerner das Abstiegsgespenst bei einem eigenen Erfolg verjagt. Nach dem Wochenende stehen noch drei Spiele aus, und mit einem Vorsprung von mindestens zehn Punkten könnte sie mindestens eine der genannten drei Mannschaften nicht mehr überholen. Ein Unentschieden in Wiedenbrück würde den Klassenerhalt indes nicht besiegeln, unabhängig von den Ergebnissen der Kontrahenten – eine Niederlage ebenso wenig.

Diese Rechenspiele interessieren Trainer Nico Michaty aber allenfalls am Rande. „Die Teams hinter uns spielen teilweise noch gegeneinander“, sagt er. „Es gibt vielleicht noch eine minimale theoretische Chance. Aber nicht alle diese Mannschaften werden ihre vier, fünf Partien gewinnen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass unsere 45 Punkte zum Klassenerhalt reichen.“ Vier Wochen vor Saisonende so weit gekommen zu sein, macht Michaty glücklich: „Wir freuen uns riesig darüber. Es ist immer wieder eine riesengroße Herausforderung und eine tolle Leistung von allen Beteiligten.“

Zurücklehnen will sich die „Zwote“ trotzdem nicht. „Die Situation verändert gar nicht so viel“, betont der Coach. „Die Jungs wollen sich zeigen, sie wollen weiterkommen.“ Eine kleine Einschränkung gibt es allerdings doch: „Wir hatten ja schon auch ein paar Spiele, in denen richtig Druck auf dem Kessel war: in Homberg, auf Schalke. Diesen ganz großen Druck gibt es in Wiedenbrück vielleicht nicht mehr.“

Die Saison hakt Michaty aber nicht ab – allein deshalb, weil nach dem Auswärtsauftritt in Wiedenbrück noch drei spannende Duelle folgen: zwei Derbys gegen die U21 des 1. FC Köln sowie die U23 von Borussia Mönchengladbach vor heimischer Kulisse und die Partie bei Alemannia Aachen auf dem Tivoli. „Wir wollen den Schwung der letzten Spiele mitnehmen und die Saison mit einem positiven Gefühl beenden“, sagt der Fußballlehrer.

Foto: Christof Wolff 32 Bilder Die Heimatklubs der Fortuna-Profis

Personell muss er – wie so oft – einige Veränderungen vornehmen. Robin Bird hat gegen Uerdingen einen kleinen Muskelfaserriss erlitten, Tim Köther am Donnerstag eine schon länger geplante Zahnoperation hinter sich gebracht. Und Oliver Fink reist aus privaten Gründen nicht mit nach Ostwestfalen. Hinzu kommt der Ausfall von Davor Lovren nach seinem Schlüsselbeinbruch, auch Kevin Brechmann und Jona Niemiec sind noch nicht wieder fit.