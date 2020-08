Gladbachs Ginter : „Habe keinen Grund im Sommer zu wechseln“

Mönchengladbach Matthias Ginter hat die Wechsel-Spekulationen um seine Person beendet. Der 26 Jahre alte Nationalspieler wird weiter für Borussia Mönchengladbach spielen. Das erklärte er gegenüber unserer Redaktion.

„Es ist eine Art der Auszeichnung für mich, wenn so viele Klubs Interesse an mir haben sollen. Aber ich habe keinen Grund, im Sommer zu wechseln“, sagte Ginter im Gespräch mit unserer Redaktion. „Ich habe oft betont, dass ich mich in Gladbach sehr wohl fühle. Es ist großes Potenzial da mit dem Trainer und der Mannschaft, dem Umfeld und den Fans, es hat sich viel entwickelt.“ Er war unter anderem mit dem FC Chelsea, dem FC Arsenal aus London, und Inter Mailand in Verbindung gebracht worden.

Eine kurzfristige vorzeitige Verlängerung des per Option bis 2022 datierten Vertrages wird es jedoch eher nicht geben. „Gespräche hat es aber noch nicht gegeben, es gibt auf beiden Seiten keine Eile. Ich will erst mal in diese Saison gehen und mich auf Fußball konzentrieren. Grundsätzlich bin ich offen, was meine Zukunft angeht. Aber ich kann mir auch vorstellen, langfristig in Gladbach zu bleiben“, sagte Ginter.