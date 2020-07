Aus dem Borussia-Park : Die Pappkameraden ziehen aus

Mönchengladbach Zur neuen Saison soll es wieder Zuschauer bei Bundesliga-Spielen geben. Wie viele, darüber wird noch diskutiert. Aber für die Fan-Doppelgänger ist dann im Borussia-Park kein Platz mehr. Die Fans sollen die Figuren selbst abbauen.

Nun haben die Pappkameraden aber ausgedient und ziehen aus. Denn zur neuen Saison sollen wieder echte Fans in die Stadien kommen, das sieht das Konzept der Deutschen Fußall-Liga, über das am 4. August bei der nächsten DFL-Mitgliederversammlung abgestimmt wird, vor. Derzeit arbeiten die Borussen noch an der Umsetzung, die Gladbacher hoffen, dass es eine fünfstellige Anzahl sein wird. An anderer Stelle wurde mit bis zu 20.000 Fans spekuliert.