Fußball in Kleve : 1. FC Kleve hat Grünes Licht für Pokalspiel vor Fans

Kleve Der Oberligist darf das Halbfinale des Niederrheinpokals gegen den 1. FC Bocholt vor 300 Zuschauern bestreiten. Die zweite Partie zwischen TVD Velbert und Rot-Weiss Essen wird dagegen ein Geisterspiel.

Der 1. FC Kleve wird in den nächsten Tagen eine Mitteilung an den Deutschen Fußball-Bund schicken. Darin muss der Fußball-Oberligist den Funktionären in Frankfurt mitteilen, in welchem Stadion er die Heimpartie gegen den Bundesligisten Arminia Bielefeld bestreiten würde, wenn er die erste Runde im DFB-Pokal erreichen sollte. Bis zum 11. August muss die Information vorliegen. Dann wird indes noch nicht klar sein, ob Träumen für den 1. FC noch erlaubt ist. Denn das Halbfinale im Niederrheinpokal gegen den Ligarivalen 1. FC Bocholt steigt erst am Dienstag, 18. August, 19.30 Uhr.