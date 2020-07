300 Borussia-Fans dürfen zuschauen : Trainingsauftakt mit Zuschauern

Mönchengladbach Bis zu 300 Fans dürfen Marco Roses Team beim Start in die Vorbereitung zuschauen. Es ist ein kleiner Schritt zurück zur Normalität. Ansonsten gibt Corona noch viele Regieanweisungen.

Die abgelaufene Saison stand im Zeichen von Corona – und das wird auch für die neue Spielzeit gelten. Doch es gibt erste Schritte zurück zur Normalität. Beim Trainingsauftakt der Borussen am Dienstag, 4. August (11 Uhr), sind wieder Fans zugelassen: Bis zu 300 Gladbach-Anhänger können Trainer Marco Rose und seinem Team zuschauen. Interessierte Fans müssen sich ab Montag auf der Vereins-Homepage Freikarten ausdrucken, die dann in Verbindung mit einem Ausweis den Trainingsbesuch ermöglichen.

Schon bevor es richtig losgeht, gibt Corona Regieanweisungen: Denn das Hygiene-Konzept der Deutschen Fußball-Liga (DFL) sieht vor, dass die Profis und alle, die im Umfeld der Mannschaften sind, vor dem Trainingsauftakt zweimal auf Corona getestet werden. Wer zweimal negativ getestet wird, bekommt grünes Licht für den Trainingsauftakt. Am Sonntag und Montag stehen aber zunächst die obligatorische Gesundheits- und Leistungsdiagnostik auf dem Programm.

Auch das Trainingslager der Borussen, das vom 17. bis 23. August auf der Hotelanlage Klosterpforte in Harsewinkel ist, wird unter Corona-Bedingungen stattfinden. Das Camp am Tegernsee hatte der Bundesligist wegen der Pandemie abgesagt. Auch die Testspiele gegen den SC Verl (12. August, 17 Uhr), den MSV Duisburg (15. August, 14 Uhr), und den SC Paderborn (22. August, 15 Uhr) werden ohne Fans stattfinden. Beim Übungsspiel bei VVV Venlo (4. September, 19 Uhr) sind nur Dauerkarten-Inhaber von VVV zugelassen. Corona spielt mit, auch in der neuen Saison.