In Mönchengladbach-Eicken : Fans feiern Borussias 120. Geburtstag mit Bengalos und wenig Abstand

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbachs Anhänger haben in der Nacht zum Samstag das 120. Jubiläum des Vereins mit viel Feuerwerk und Bengalos gefeiert. Corona-Abstandsregeln wurden dabei wohl eher nachlässig behandelt.

Borussia war am 1. August 1900 in Eicken im Gasthaus „Zum Jägerhof“ an der Alsstraße gegründet worden. In der Fußgängerzone erinnern mehrere Denkmäler an die erfolgreichste Gladbacher Zeit, darunter ein Borussia-Brunnen sowie Bronzefiguren von Günter Netzer, Berti Vogts und Herbert Wimmer.