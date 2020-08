Ab Dienstag : Das müssen Sie zu Borussias Trainings-Start wissen

Am 4. August steigen die Borussen wieder ins Training ein. Foto: Dirk PŠffgen/Dirk PŠffgen (dirk)

Service Mönchengladbach Die ersten Termine der neuen Saison haben die Borussen bereits hinter sich: Samstag und Sonntag standen Corona-Tests auf dem Programm – und ein Teil der üblichen medizinischen Checks. Am Dienstag beginnt die Vorbereitung auf die neue Saison offiziell.

Wir haben alle Termine und Fakten zum Start zusammengetragen.

Trainingsauftakt Am Dienstag um 11 Uhr ist der Trainingsauftakt auf dem Trainingsplatz im Borussia-Park. Erstmals seit Mitte März dürfen Fans beim Training zuschauen, bis zu 300 sind erlaubt. Auf der Internetseite des Klubs können sich Interessierte am Montag eine Freikarte ausdrucken. Es gelten die allgemeinen Mundschutz- und Abstandsregeln, Selfies und Autogramme gibt es nicht wegen der Corona-Vorschriften. „Der Zugang zum Trainingsgelände erfolgt durch das Tor 1 am Parkplatz P1, auf dem kostenlos geparkt werden kann. Der Innenhof zwischen der Geschäftsstelle und der FohlenWelt ist aufgrund des Hygiene- und Kontaktkonzepts bis auf Weiteres für Besucher nicht zugänglich“, teilt Borussia auf ihrer Internetseite mit.

Foto: dpa/Matthias Balk 20 Bilder Prominente gratulieren Borussia Mönchengladbach

Personal Vorausgesetzt alle Corona-Tests fallen negativ aus hat Marco Rose bis auf Denis Zakaria (Aufbautraining) und Marcus Thuram (Reha) alle Spieler dabei. Hannes Wolf, den Borussia von RB Leipzig ausgeliehen hat, trainiert Dienstag zum ersten Mal als Borusse, Jordan Beyer (Hamburger SV), Michael Lang (Werder Bremen) und Julio Villalba (SCR Altach) kehren nach ihren Leihen zurück, Beyer als konkrete Option für die Abwehr, Lang und Villalba ohne Perspektive in Gladbach. Andreas Poulsen (Austria Wien) hat sich verletzt, er wurde an der Schulter operiert. Fünf Spieler aus dem Nachwuchsbereich werden regelmäßig dabei sein, darunter Jan Olschowsky, Kaan Kurt und Famana Quizera, die nun offiziell zum Profikader gehören. Auch Conor Noss und Jordi Bongard dürfen öfter in den Genuss kommen. Interessiert ist Borussia am Spanier Pedri (17) vom FC Barcelona.

Testspiele Borussia hat vier Testspiele bekanntgegeben. Am 12. August (17 Uhr) geht es auf dem Fohlenplatz gegen den SC Verl, am 15. August (14 Uhr) an gleicher Stelle gegen den MSV Duisburg (beide nicht öffentlich). Am 22. August (15 Uhr) spielt Borussia in Harsewinkel gegen den SC Paderborn (nicht öffentlich) und am 4. September (19 Uhr) bei VVV Venlo, da dürfen nur Dauerkarten-Inhaber von VVV zusehen.

Trainingslager Vom 17. bis 23. August logieren die Borussen in der Klosterpforte in Harsewinkel, um dort intensiv zu üben. Das vorher geplante Trainingslager in Rottach-Egern (Tegernsee) wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt.