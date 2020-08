120. Geburtstag : Darum wurde Borussia bei einem Ausflug gegründet

Mönchengladbach Der 1. August 1900 gilt als offizielles Gründungsdatum Borussia Mönchengladbachs, doch es gibt eine Vorgeschichte. Es begann bereits im November 1899.

Am 1. August 1900 unternimmt die „Marianische Jünglings-Congretation Eicken“ ihren Sommerausflug. Ziel des katholischen Jungmännervereins, der gut 500 Mitglieder hat, ist der „Malbauer“, eine Gastwirtschaft bei Neersen. Mit dabei sind auch einige Fußballer, die sich im Frühjahr 1900 der Vereinigung angeschlossen haben. Es sind die Mitglieder der Spielgemeinschaft „Borussia“.

Am 17. November 1899 hatten sich 13 junge Männer, die unzufrieden mit ihrer Situation im Turnverein „TC Germania Gladbach“ gewesen waren (laut Borussias Chronik gibt es auch Quellen, die von „Teutonia Gladbach“ sprechen), im Lokal „Jägerhof“ von Anton Schmitz an der Alsstraße getroffen, um sich zu einer losen Spielgemeinschaft zusammenzuschließen. Sie geben ihrer Gruppe den lateinischen Namen für Preußen: Borussia.

Es ist der Beginn des Fußballklubs aus Eicken, den später Fußballfans auf der ganzen Welt kennen werden, der aber erst an jenem 1. August 1900 zu einem echten Verein wird. Zumindest wird später jener Tag, an dem die Fußballer mit ihrer Vereinigung einen Ausflug machen, als der offizielle Gründungstermin des „Fussball Club Borussia 1900“ festgelegt. Von einer Gründungsurkunde ist nichts bekannt, dafür gibt es aber ein Gründungsfoto, auf dem 24 Herren im feinen Zwirn mit dem ersten Vereinswappen zu sehen sind.

Sportlich aktiv sind die Gründungsmitglieder schon im ersten Halbjahr 1900. Nur gestaltet sich die Suche nach einer Spielstätte sehr schwierig. Da erweist es sich als vorteilhaft, sich der Marianischen Jünglings-Congretation anzuschließen. Denn diese hat einen eigenen Platz im Alsbroich. Von da an kann sie auch Spiele gegen benachbarte Vereine bestreiten, etwa gegen Blitz Neuwerk, Germania Mönchengladbach oder den Rheydter FC. In den Jahren 1902 udn 1903 unternimmt der junge Klub auch erste Auslandsfahrten und spielt in den Niederlanden bei Helmondia Helmond und Eindhoven VV.