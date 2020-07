Armin Laschet (CDU), NRW-Ministerpräsident:

„Borussia Mönchengladbach ist ein Aushängeschild des deutschen Fußballs, auf das wir in Nordrhein-Westfalen stolz sind. Unvergessen bleibt die legendäre Fohlen-Elf, die in den 1970er-Jahren die Liga dominierte. Leidenschaft, Begeisterung, Fankultur und Bodenständigkeit – dies war der Bökelberg. Durch die gute Führung des Vereins und eine bemerkenswerte Entwicklung in den vergangenen Jahren spielt Borussia Mönchengladbach inzwischen wieder in der Champions League – genau dort gehört dieser Traditionsclub hin.“