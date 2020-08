12 wichtige Spiele aus 120 Jahren : Als de Camargo den Borussia-Park zum Beben brachte

Ein ganz spezieller Moment in Borussias Historie: Igor de Camargo trifft in der Relegation gegen Bochum in letzter Minute zum 1:0. Foto: imago sportfotodienst

Mönchengladbach Borussia ist 120 Jahre alt. In jedem Jahrzehnt gibt es Partien, die für die Gladbacher eine große Bedeutung hatten. Wir schauen auf zwölf besondere Begegnungen aus den vergangenen 120 Jahren.

BV Solingen – Borussia 2:2 (1904) Es ist Borussias erstes Meisterschaftsspiel überhaupt: Am 16. Oktober tritt der Klub in der 3. Bezirksklasse beim BV Solingen an und spielt 2:2. Da Solingen der einzige Konkurrent ist und auf das Rückspiel verzichtet, wird Borussia Bezirksmeister des 2. Bezirks Niederrhein.

Rot-Weiß Oberhausen – Borussia 0:3 (1950) Es dauert bis zum siebten Spiel, ehe Borussia in der neuen Liga ihr erstes Erfolgserlebnis feiert. Nach sechs Niederlagen siegt der Aufsteiger am 8. Oktober 3:0 in Oberhausen. Am Saisonende steigt Borussia jedoch wieder ab. Erst ab 1952 etabliert sich der Klub in der Oberliga West.