Regionalliga West : Quizera erneut stark beim 5:1 der U23

Fussball Mit 5:1 hat Borussias U23 in der Regionalliga West deutlich gegen den Wuppertaler SV gewonnen. Youngster Famana Quizera machte wieder ein starkes Spiel, Jacob Italiano traf doppelt.

Zwar verirrten sich zum Regionalligaspiel von Borussias U23 gegen den Wuppertaler SV am Samstag gerade einmal 74 Zuschauer ins Rheydter Grenzlandstadion, aber von denen fragte sich doch der eine oder andere, warum Heiko Vogel als Coach nicht an der Seitenlinie stand.

„Wir hatten uns vor dem Spiel vorgenommen, mehr Emotion und Leidenschaft auf dem Platz zu zeigen. Und ich bin sehr stolz auf die Jungs, wie sie das umgesetzt haben“, befand Wissing. In der Frühphase des Spiels zeigten die Wuppertaler, die mit einer Bilanz von fünf Punkten aus fünf Spielen angereist waren, recht eindrucksvoll, dass sie mit dem Ex-Borussen Alexander Voigt als Trainer etwas mit nach Hause nehmen wollten.

In den ersten 25 Minuten hatten sie sogar die besseren Chancen und die Borussen durften sich bei Keeper Jan Olschowsky bedanken, dass dieser gleich mehrfach stark auf dem Posten war.

Das ließ sich von seinem Gegenüber Niklas Lübcke weniger behaupten. Denn der traf vor allem auf einen Famana Quizera, der - anders als in der Vorwoche - wieder in Galaform war. Den ersten gefährlichen Abschluss des Portugiesen klärte er so unglücklich, dass Thomas Kraus zum 1:0 nur noch den Kopf einsetzten musste (27.), gut zehn Minuten später überwand er ihn aus rund 20 Metern dann selbst – mit brillanter Schusstechnik. Bereits vor zwei Wochen hatte Quizera beim Saisonauftakt gegen Rödinghausen (2:0) getroffen.