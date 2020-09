Spiel gegen Union : Eberl hat einen Wunsch für Borussias Wiedersehen mit Kruse

Max Kruse kehrt am Samstag mit Union Berlin zurück in den Borussia-Park. Foto: imago sportfotodienst

Mönchengladbach Am Samstag kehrt Max Kruse im Trikot von Union Berlin in den Borussia-Park zurück. Seine alten Team-Kollegen freuen sich auf das Wiedersehen mit ihm. Manager Max Eberl hat im Vorfeld der Partie allerdings auch einen klaren Wunsch geäußert.

„Ich bin einfach nicht der Typ, der zwölf Jahre in ein und demselben Verein spielt. Ich brauche einen neuen Input, ich brauche etwas Außergewöhnliches“, sagte er in dieser Woche dem „Berliner Kurier“. Drei Jahre Bremen, drei Jahre St. Pauli, zwei Jahre Gladbach, ein Jahr Wolfsburg, noch mal drei Jahre Bremen und schließlich ein Jahr Fenerbahce – Kruse ist ein Fußball-Reisender, aber eben auch kein Wappenküsser, der den Fans oder Verantwortlichen seiner Vereine etwas verspricht, was er nicht hält. Union ist mit 32 Jahren sein sechster Verein in der Bundesliga. Es würde kaum verwundern, wenn er vor dem Karriereende noch Rekordhalter Michael Spies einholt, der für sieben Klubs auflief.