Erstes Bundesliga-Spiel nach sechs Monaten : „Knippi“ zurück im Borussia-Park – aber eine Gladbach-Hymne wird gestrichen

Mönchengladbach Torsten Knippertz, Borussias Stadionsprecher, wird nach über sechs Monaten in der Bundesliga wieder durchs Programm führen. Die Klub-Hymne „Die Seele brennt“ wird es aber vor der Partie gegen Union Berlin nicht zu hören geben.

Für fast alle der etwa 10.000 Zuschauer (noch sind Tickets erhältlich), die am Samstag beim Spiel gegen Union Berlin (15.30 Uhr) im Borussia-Park sein werden, ist es nach über einem halben Jahr die Rückkehr ins Gladbacher Stadion. Am 7. März waren zuletzt Fans bei einer Bundesliga-Partie in der heimischen Arena. Und dass so viele Zuschauer wieder da sind, ist auch die Comeback-Gelegenheit für einen Borussen, der in normalen Zeiten auch immer dabei ist: Stadionsprecher Torsten Knippertz.