Einer geht ins Stadion, einer nicht : Zwei Hardcore-Borussia-Fans, zwei Meinungen

Mönchengladbach Rainer Baumer und Michael Weigand sind eingefleischte Borussia-Anhänger. Aber nur einer von ihnen wird am Samstag gegen Union Berlin im Stadion sein. Warum, erklären sie im Gespräch mit unserer Redaktion.

Wenn Michael Weigand am Samstag in der Nordkurve Platz nimmt, wird Rainer Baumer mit Freunden in einer Kneipe sitzen und, wie er sagt, „mit halbem Herzen“ Borussias Heimspiel gegen Union Berlin im Fernsehen verfolgen. Die beiden sind, so darf man es ausdrücken, Hardcore-Borussia-Fans. Doch so sehr sie die Liebe zum Verein vereint, so weit sind sie in der Frage, wie die aktive Gladbacher Fanszene mit der neuen Stadion-Realität in der Corona-Pandemie umgehen sollte, voneinander entfernt.