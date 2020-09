Union bestraft Passivität : Borussia hat zwei Punkte verschenkt

Meinung Mönchengladbach Die Borussen waren nach der 1:0-Führung gegen Union Berlin sportlich und mental im Vorteil, haben ihn aber nicht genutzt, weil sie zu passiv waren.

Dass es kompliziert werden könnte gegen Union Berlin, das hatten die Borussen als wahrscheinliche Option auf dem Zettel. Und damit auch, dass es ein Spiel werden könnte, dem vielleicht der große Glanz abgehen würde, dass Kampfkraft und Pragmatismus am Ende die entscheidenden Faktoren sein könnten in einem zähen Ringen mit den „Eisernen“.

So kam es dann auch: Die Partie war ein hartes Stück Arbeit gegen zweitweise keck konternde Berliner, die taktisch bestens eingestellt waren und Borussia nie richtig in den Fluss kommen ließen. Als aber Marcus Thuram das 1:0 erzielte, waren eigentlich alle Vorteile auf Seiten der Gladbacher, sportlich wie mental. Es passierte zunächst scheinbar das, was in Spielen wie diesen oft der Klassiker ist: Der Favorit führt und bringt das Spiel dann nach Hause, der Underdog ist mutig, wird aber nicht belohnt.