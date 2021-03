Borussias 4:2-Erfolg : Das letzte Heimspiel gegen Freiburg war eine „Benchmark“

Mönchengladbach Am 1. Dezember 2019 erwischten nicht nur Breel Embolo und Patrick Herrmann einen guten Tag gegen den SC Freiburg. Das 4:2 steht auch noch heute für viel von dem, was Borussia unter Marco Rose verkörpern soll.

Spektakel hatte Marco Rose den Borussen-Fans versprochen, als er seinen Job als Trainer in Mönchengladbach antrat. Und wer sich auf die Suche begibt nach Spielen, die dieses Prädikat definitiv verdienen in der Rose-Zeit, kommt um das letzte Heimspiel der Gladbacher gegen den SC Freiburg nicht herum. Am 1. Dezember 2019 ereignete sich das 4:2 gegen den Klub aus dem Breisgau, es war der Tag von Breel Embolo und Patrick Herrmann. Zwei Tore schoss der Schweizer und bereitete eines vor, zudem verschoss er noch einen Elfmeter, Herrmann traf einmal und legte einmal auf.

Nun kommt Freiburg wieder in den Borussia-Park. Und die Gladbacher täten gut daran, sich ganz einfach am Ereignis der Vorsaison zu orientieren, denn der Fußball, der da geboten wurde, war an jenem Tag frei von Hemmnissen, die es in der aktuellen Saison bei so vielen Heimspielen gab. Selbstvertrauen, Selbstverständnis, Spaß, alles war zu Hauf drin in dieser Partie, die damals der sechste Heimsieg in Serie war bei 20:8 Toren.