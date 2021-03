Borussia-Youngster spricht über Vorbilder : Darum schaut Rocco Reitz auf Joshua Kimmich

Mönchengladbach Borussias Eigengewächs Rocco Reitz sprach im Podcast seines Klubs über Spieler, an denen er sich orientiert. Einer davon ist Bayern-Star Joshua Kimmich. Sein größter Held ist aber ein anderer.

Rocco Reitz hat seinen Platz in Borussias Geschichtsbüchern sicher. Der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler ist das erste und bislang einzige Eigengewächs, das in der Ära des Trainers Marco Rose sein Bundesliga-Debüt feierte.

Der Erstling passierte am 24. Oktober 2020 in Mainz, Gladbach siegte 3:2. Beim Frühstück am Spieltag erfuhr Reitz, der zuvor immer wieder ein Extra-Lob von Rose provoziert hatte mit guten Testspiel- und Trainingsleistungen, dass es so kommen würde. Er war zu Tränen gerührt, das berichtete er nun im Podcast der Borussen. „Ich bin aufs Zimmer gerannt und konnte es gar nicht realisieren. Ich habe meine Familie angerufen. Da kamen Freudentränen“, sagte Reitz. Es blieb indes bisher bei diesem einen Bundesliga-Einsatz.