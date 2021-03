Gladbach-Profi will bald zurück sein : Hofmann berichtet aus der Quarantäne

Düsseldorf Am Donnerstag hat es Borussias Pechvogel Jonas Hofmann mal wieder erwischt: Bei der Nationalmannschaft hat er sich diesmal nicht verletzt, sondern wurde positiv auf Corona getestet. So geht es dem 28-Jährigen.

Immerhin hatte Jonas Hofmann ein bisschen Glück im Unglück. Schließlich hätte ihm ein positiver Corona-Test bei der Nationalmannschaft auch in Hamburg, Berlin oder München widerfahren können. Doch der 28-Jährige konnte sich am Donnerstagabend sein Auto ans Mannschaftshotel in Düsseldorf bringen lassen und musste auf dem Weg ins heimische Meerbusch nicht einmal die Rheinseite wechseln.

Bitter war die Nachricht dennoch für Borussia Mönchengladbachs Mittelfeldspieler, da sie sich einreihte in eine Liste von Rückschlägen, die Hofmann in seiner Zeit als Fohlen oftmals zu ungünstigen Zeitpunkten ereilten. Zwei Beispiele: 2019 hatte er sich in der Vorbereitung unter Marco Rose einen Stammplatz erkämpft und erlitt im ersten Pflichtspiel der Saison einen Innenbandriss im Knie. Ende 2020 zog er sich bei der Nationalmannschaft in seinem zweiten Länderspiel einen Muskelbündelriss zu.