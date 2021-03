„Die Seele brennt“ : Rechtsstreit um Borussias Fan-Hymne am 14. April vor Gericht

Mönchengladbach/Düsseldorf Aktiv haben es viele Borussia-Fans gar nicht mitbekommen, dass die Hymne „Die Seele brennt“ schon seit mehr als einem halben Jahr nicht mehr im Stadion lief. Grund ist ein Rechtsstreit. Bald wird er vor dem Landgericht Düsseldorf verhandelt. Darum geht es.

Eine Saison lang wurde es so durchgezogen, doch als Ende September 2020 rund 10.000 Fans ins Stadion zurückkehren durften, gab es auch ein musikalisches Comeback. „Die Seele brennt“ durfte nicht mehr gespielt werden. „Grund dafür ist ein laufendes juristisches Verfahren mit den Urhebern des Songs. Bis zur Klärung des Sachverhalts wird das Lied daher nicht mehr im Rahmen des Stadionprogramms bei Heimspielen zu hören sein“, teilte der Verein damals mit. Am 14. April wird der Fall nun vor dem Landgericht Düsseldorf verhandelt.

Borussia Mönchengladbach ist jedoch keine der Parteien in dem Zivilverfahren. Nach Informationen unserer Redaktion gibt der Kläger an, im Jahr 2003 das Lied inklusive Melodie und Text komponiert zu haben. Der Beklagte, ein Vorstandsmitglied beim FPMG Supporters Club, meldete 2004 die Wortmarke „Die Seele brennt“ beim Deutschen Patent- und Markenamt an. Die Kläger sehen ihre Urheberrechte verletzt und meinen, die Wortmarke sei von Anfang an nichtig gewesen. Dagegen bestreitet der Beklagte, dass der Kläger „Die Seele brennt“ überhaupt komponiert habe, zudem besitze die Liedzeile nicht die ausreichende Schöpfungshöhe.