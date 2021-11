„Damit kommen wir gar nicht klar“ : Reus kritisiert Spielsystem und Trainer Rose nach Leipzig-Pleite

Marco Reus war nach der Niederlage in Leipzig frustriert. Foto: AFP/RONNY HARTMANN

Leipzig Marco Reus war nach der Niederlage von Borussia Dortmund bei RB Leipzig aufgebracht und übte Kritik an der System-Entscheidung von Trainer Marco Rose. Dieser wollte davon aber nichts wissen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Pleite von Borussia Dortmund am Samstagabend bei RB Leipzig hat Spuren hinterlassen. Kapitän Marco Reus kritisierte nach dem 1:2 im Zentralstadion das Spielsystem des BVB – und damit auch im gewissen Rahmen seinen Trainer Marco Rose.

"Die erste Halbzeit konnte man komplett vergessen. Wir haben in der zweiten Halbzeit auf Viererkette umgestellt. Das liegt uns deutlich besser, weil wir da viel aktiver sind als in der Fünferkette. Zudem haben wir in der Fünferkette einen Mann weniger im Zentrum, der mit uns pressen kann. Damit kommen wir gar nicht klar, das muss man ganz klar sagen“, schimpfte der deutsche Nationalspieler am Sky-Mikrofon und machte damit deutlich, wie er zur System-Entscheidung seines Trainers stand.

Schon in der vergangenen Saison unter Lucien Favre scheiterten Versuche mit einer Fünferkette häufig. Der BVB fand selten Zugriff auf den Gegner – wie am Samstag in Leipzig, wo man aus Dortmunder Sicht mit dem 1:2 noch gut bedient gewesen war.

Das sah auch Reus so: „Es war eine verdiente Niederlage und es ist bitter, dass sie so zustande gekommen ist. Wir haben weniger Zweikämpfe gewonnen, und wir haben weniger Torchancen erzwungen. Für mich ist ernüchternd, dass wir zu wenig investiert haben für so ein Spiel.“

Foto: dpa/Marius Becker 14 Bilder Alle Transfers zwischen Gladbach und dem BVB

Trainer Rose wollte nach der Partie übrigens die Niederlage nicht an einer Systemfrage festmachen. „Es gibt ja immer unterschiedliche Gründe wonach man aufstellt. Wir haben heute danach aufgestellt, wie wir unsere Jungs am besten in ihre Positionen bringen“, sagte der ehemalige Gladbach-Coach. Vielmehr zielte er auf seine Spieler ab, die aus seiner Sicht nicht richtig gearbeitet hätten. „Die Grundordnung ist immer das eine, die Bewegung in der Grundordnung ist das andere. Das haben wir in der ersten Halbzeit nicht so gut umgesetzt. Es ist keine Frage des Systems. Die Diskussion erübrigt sich“, so Rose.

Der BVB verlor durch die 1:2-Niederlage den Anschluss an den FC Bayern. Tabellenführer Bayern München ist nun bereits vier Punkte entfernt, RB, für das Christopher Nkunku (29.) und Yussuf Poulsen (68.) trafen, rückte bis auf sechs Zähler an Dortmund heran. Reus (52.) gelang der zwischenzeitliche Ausgleich, der ebenso nicht genügte wie die vielen Paraden des starken Torhüters Gregor Kobel.

(dör)