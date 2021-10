Spiel gegen die Bayern : Kehl hofft auf Comeback von BVB-Torjäger Haaland zum Liga-Gipfel

Dortmund Wann kann Borussia Dortmund wieder auf seinen Topstürmer Erling Haaland setzen? Sebastian Kehl hofft darauf, dass der Norweger zum Spitzenspiel gegen den FC Bayern wieder dabei ist.

Sebastian Kehl hofft auf eine rechtzeitige Genesung des Dortmunder Torjägers Erling Haaland zum Bundesliga-Gipfel Anfang Dezember gegen den FC Bayern . „Wir werden natürlich alles tun, damit Erling bei diesen Spielen dabei ist. Weil er am Ende den Unterschied macht. Wir wissen, wie wichtig gerade die direkten Duelle mit Bayern München sein werden. Ihn dabei zu haben, wäre für uns unglaublich wichtig“, sagte der Dortmunder Lizenzspielerchef am Sonntag dem TV-Sender Bild.

Dennoch werde der BVB beim Comeback von Haaland nichts überstürzen. „Er ist jemand, der selber Druck aufbaut und zügig dabei sein will. Aber wir tragen eine Verantwortung für seine Karriere“, sagte Kehl. Die neuerliche Verletzung des 21 Jahre alten Norwegers am Hüftbeuger erst kurz nach einer auskurierten Oberschenkelprellung sei allen Beteiligten Warnung genug.

Am Samstag hatte BVB-Sportdirektor Michael Zorc die Erwartungen noch etwas gedämpft. Er hofft zwar, dass der Torjäger (21) noch in diesem Jahr wieder für den BVB aufläuft, „aber das wird noch einige Wochen dauern“, sagte er am Samstag bei Sky. Haaland (Verletzung am Hüftbeuger) ist derzeit in Norwegen bei seiner Familie. „Um den Kopf freizubekommen. Er kann eh nicht viel machen“, sagte Zorc (59).