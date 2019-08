Inside Borussia Dortmund: BVB veröffentlicht Trailer zu Amazon-Prime-Doku von Aljoscha Pause

Düsseldorf Juventus Turin, Manchester City und auch der AFC Sunderland haben es vorgemacht, nun zieht der BVB nach: Beim Streamingdienst Amazon Prime wird eine Doku zu sehen sein, die exklusive Einblicke in den Alltag der Profis gewährt.

"Inside Borussia Dortmund" wird die Serie heißen, in der man die Dortmunder Spieler unter anderem in der Kabine oder auch im Mannschaftsbus zu sehen bekommt. Fünf Millionen Euro soll Amazon für die Rechte bezahlt haben. Produziert wurde die Doku von Aljoscha Pause, der bereits die Doku "Being Mario Götze", „Tom Meets Zizou“, „Trainer!“ und „Mesut, 17“ gedreht hat.