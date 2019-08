Prestigeduell bei Borussia Dortmund : FC Bayern im Supercup ohne Gnabry und Martinez

München Der FC Bayern München muss im Supercup auf Serge Gnabry und Javi Martinez verzichten. Beide Akteure sind angeschlagen. Kingsley Coman kann dagegen im Prestigeduell gegen Borussia Dortmund auflaufen.

Bayern München verzichtet im Spiel um den Supercup am Samstag (20.30 Uhr/ZDF und DAZN) bei Borussia Dortmund auf Serge Gnabry. Der Nationalspieler laborierte in der Vorbereitung an Muskelbeschwerden. "Serge fühlt sich besser, aber wir werden ihn nicht mitnehmen. Er hatte noch keine Kontinuität in den Trainingseinheiten. Wir wollen ihn so aufbauen, dass er im Pokalspiel einsatzfähig ist", sagte Trainer Niko Kovac am Freitag. In der ersten Runde des DFB-Pokals spielen die Münchner am 12. August bei Energie Cottbus. Ebenfalls nicht mit nach Dortmund gereist ist Mittelfeldspieler Javi Martinez, der an Knieproblemen leidet.