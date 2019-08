„War eine Rote Karte“ : Schiedsrichter Fröhlich und Drees geben Fehler bei Kimmich zu

Köln Der Videobeweis-Projektleiter des Deutschen Fußball-Bundes Jochen Drees hat eingeräumt, dass Joshua Kimmich im Supercup eine Rote Karte hätte bekommen müssen. Der Bayern-Spieler hatte Dortmunds Jadon Sancho auf den Fuß getreten.

Schiedsrichter-Chef Lutz Michael Fröhlich und Videobeweis-Projektleiter Jochen Drees vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) haben nach dem Tritt von Joshua Kimmich vom deutschen Meister Bayern München gegen Dortmunds Jadon Sancho im Supercup Fehler eingeräumt. "Wer einem Gegenspieler in einer Spielunterbrechung so auf den Fuß tritt, muss regeltechnisch eine Rote Karte bekommen", sagte Fröhlich im Rahmen des Medienworkshops Video-Assistent am Montag in Köln.