4:1-Sieg gegen RB Leipzig : Dortmund zum fünften Mal DFB-Pokalsieger

Berlin Borussia Dortmund gewinnt zum fünften Mal den DFB-Pokal. Beim 4:1 im Finale gegen RB Leipzig stellt der BVB die Weichen früh auf Sieg. Erling Haaland und Jadon Sancho treffen jeweils doppelt.

"Das sind unglaubliche Momente", sagte BVB-Kapitän Marco Reus in der ARD, "was wir heute für ein Spiel gezeigt haben, welche Moral wir in den vergangenen Wochen bewiesen haben, wie wir uns in diese Saison zurückgekämpft haben. Das macht uns unheimlich stolz."