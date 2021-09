Bester Torjäger Europas : Lewandowski erhält Goldenen Schuh

41 Tore gelangen Bayern-Stürmer Robert Lewandowski in der vergangenen Saison. Foto: AP/Martin Meissner

Mit unfassbaren 41 Toren hat Weltfußballer Robert Lewandowski in der vergangenen Saison den vermeintlich ewigen Bundesliga-Rekord von Gerd Müller geknackt - jetzt erhielt er den verdienten Lohn. Der Ausnahmestürmer von Bayern München hat am Dienstag im Klubmuseum in der Allianz Arena den Goldenen Schuh für Europas besten Liga-Torjäger erhalten.