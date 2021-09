Langfristiger Vertrag : Goretzka verlängert bei den Bayern

München Die Vertragsverlängerung von Leon Goretzka beim FC Bayern München ist perfekt. Der Nationalspieler unterschrieb nach längeren Verhandlungen einen langfristigen Vertrag.

Nach Joshua Kimmich hat in Leon Goretzka ein weiterer Leistungsträger seinen Vertrag beim deutschen Fußball-Rekordmeister langfristig verlängert. Der 26-Jährige unterschrieb nach längeren Verhandlungen bis 2026. Goretzkas bisheriger Vertrag wäre am Saisonende ausgelaufen. Er wolle "weiter Geschichte schreiben. Mit diesem Verein, in dieser Ära ist alles möglich", sagte Goretzka.