Bundesliga-Zusammenfassung : FC Bayern deklassiert den VfL Bochum mit 7:0

Düsseldorf Der VfL Bochum erlebt am 5. Spieltag einen ganz bitteren Tag. Beim FC Bayern geht der Aufsteiger mit 0:7 unter. Keine Tore bekamen die Fans bei Mainz gegen Freiburg und Bielefeld gegen Hoffenheim zu sehen.

Bayern München - VfL Bochum 7:0 (4:0)

Für die Bayern geht es um ganz andere Ziele - und sie zeigen immer mehr die Form, in der die höchsten Weihen realistisch erreichbar scheinen. Die jüngsten fünf Pflichtspielsiege wurden mit stolzen 31:1 Toren eingefahren. Gegen Bochum nahmen die Münchner den Schwung aus dem Traumstart in die Champions League beim FC Barcelona (3:0) mit und eroberten zumindest vorübergehend die Tabellenspitze.

Der starke Leroy Sane (17.), der bei seiner Auswechslung mit warmem Applaus bedacht wurde, Joshua Kimmich (27.), Serge Gnabry (32.) und ein Eigentor von Vasilios Lampropoulos (43.) machten schon vor der Pause alles klar. Nach Wiederanpfiff stellte Robert Lewandowski mal wieder einen Bundesliga-Rekord auf: Er traf im 13. Heimspiel in Folge (61.). Erneut Kimmich (65.) und der eingewechselte Eric-Maxim Choupo-Moting (79.) stellten den Endstand her.

FSV Mainz 05 - SC Freiburg 0:0 (0:0)

Magerkost statt Offensiv-Spektakel: Der FSV Mainz 05 und der SC Freiburg haben sich am 5. Spieltag torlos getrennt. 13 500 Fans erlebten am Samstag eine Partie auf schwachem Niveau, die keinen Sieger verdient hatte. Mainz schob sich mit zehn Punkten vorübergehend auf den dritten Tabellenplatz, die noch ungeschlagenen Freiburger bleiben mit neun Zählern vorerst Fünfter.

Die Tabellenkonstellation versprach mehr, als die 90 Minuten hielten. Beide Teams bekämpften sich von der ersten Minute an und neutralisierten sich weitgehend. Freiburg agierte in der ersten Halbzeit etwas gefälliger und spielstärker als die Hausherren, die mit Laufbereitschaft und Aggressivität dagegen hielten. Nach dem Wechsel war Mainz etwas stärker, aber nicht effizient.

Arminia Bielefeld - 1899 Hoffenheim 0:0 (0:0)

Arminia Bielefeld und die TSG Hoffenheim haben ihre Durststrecken nicht beenden können. Während die Arminia nach dem 0:0 in einem kurzweiligen Duell am Samstag auch nach dem 5. Spieltag weiter auf den ersten Saisonsieg wartet, blieb die TSG nach dem 4:0 zum Auftakt beim FC Augsburg zum vierten Mal in Folge ohne einen Punkte-Dreier. Beide Teams liegen mit vier (Bielefeld) beziehungsweise fünf (Hoffenheim) Zählern in der unteren Tabellenhälfte.