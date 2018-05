Hannover 96 kann bei Bayer 04 Leverkusen kann frei aufspielen

Leverkusen Hannover reist am 34. Spieltag zu Bayer 04. Nach dem vorzeitigen Klassenerhalt kann das Team von Trainer Andre Breitenreiter frei aufspielen. Vor allem das die 96-Offensive dürfte noch einmal richtig Gas geben.

Die Mannschaft In Hannover gibt es erste Entscheidungen darüber, wie der Kader in der kommenden Saison aussehen wird. Die meisten derer, die die Niedersachsen verlassen, werden nicht im Kader stehen: Stürmer Charlison Benschop etwa hat noch Knieprobleme und wechselt wohl zum FC Ingolstadt in die zweite Bundesliga, Flügelflitzer Felix Klaus laboriert an den Adduktoren und dürfte es maximal auf die Bank schaffen, bevor er zum VfL Wolfsburg wechselt. Auch bei Rekordtransfer Jonathas sieht alles nach Abschied aus. Der Neun-Millionen-Mann ist nach einem Muskelfaserriss noch nicht fit. Weil der Ex-Leverkusener und jetzige 96-Kapitän Pirmin Schwegler gelbgesperrt fehlt, dürfte immerhin der zum FC Schalke ziehende Abwehrchef Salif Sané spielen - ebenso wie ausnahmsweise Ersatztorhüter Michael Esser.