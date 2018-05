Bayer 04 Leverkusen: Heiko Herrlich ist lieber Realist als Utopist

Leverkusen Vor dem Finale um die Champions-League-Qualifikation am Samstag gegen Hannover will sich der Trainer von Bayer 04 nicht auf Rechenspiele einlassen. Die Rückkehr der Bender-Zwillinge sowie die von Jonathan Tah zeichnen sich ab.

An den 21. Oktober 2017 erinnert sich Heiko Herrlich sicher gerne. Fünf Tore erzielte sein Team im Herbst vergangenen Jahres beim Rivalen aus Mönchengladbach - und das allein in der zweiten Halbzeit. Ein 5:1-Auswärtssieg flimmerte am 9. Spieltag über die Anzeigetafel im Borussia-Park. Nie gewann die Werkself höher in dieser Saison. Am kommenden Samstag (15.30 Uhr) wird aber auch ein 5:1-Erfolg nicht reichen. Denn: Nur ein Sieg mit fünf Toren Differenz würde den sicheren Einzug in die Königsklasse bedeuten. In dem Fall wäre das Resultat zwischen Hoffenheim und Dortmund irrelevant.