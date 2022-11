Jugendhandball : Dormagener schließen die Vorrunde ab

Dormagen Weil die Ziele der Vorrunde vorzeitig erreicht wurden, hat Bayer gegen den TSV Anderten die Möglichkeit, noch mal ein paar Leistungsträgern eine Pause zu geben, bevor es ernst wird. Dennoch soll gegen die Truppe aus Hannover ein Sieg her.

Mit dem Heimspiel am Sonntagabend gegen den TSV Anderten aus Hannover schließt die A-Jugend des TSV Bayer die Vorrunde in der Bundesliga ab. Eine überaus erfolgreiche Vorrunde, denn für die Meisterrunde und damit auch für die nächste Bundesliga-Saison hatten sich die Schützlinge von Trainer Martin Berger bereits vorzeitig qualifiziert. So ist es auch möglich, am Sonntag mal ein wenig durchzuschnaufen.