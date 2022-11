Späte Nominierung für Frankreich : Thuram ist Borussias sechster WM-Fahrer

Mönchengladbach Marcus Thuram hat das letzte Ticket für Frankreichs WM-Kader gelöst. Ganz spät konnte er Trainer Didier Deschamps überzeugen. Neben seinen Toren dürfte nicht nur seine Vielseitigkeit eine Rolle gespielt haben.

25 Profis hatte Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps in seinen WM-Kader berufen und darauf verwiesen, dass ja noch Zeit sei bis Montagabend, um den 26. und letzten Platz zu belegen. Das hat Deschamps nun getan, wie zuerst „L’Équipe“ berichtete: Marcus Thuram ist doch noch auf Frankreichs WM-Zug aufgesprungen. Er soll am Montag bereits zu den Kollegen in Camp von Clairefontaine stoßen.