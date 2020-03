Während der Corona-Krise : So halten sich die Profis der Werkself fit

Leverkusen Mit einem Mix aus Aufwärm-, Stabilisations-, Kräftigungs- und Laufübungen will Bayer 04 das Fitnesslevel seiner Profis aufrechterhalten. Das Mannschaftstraining kann so aber nicht ersetzt werden, sagt Leverkusens Athletik-Trainer Schahriar Bigdeli.

Beim letzten gemeinsamen Treffen der Werkself vergangene Woche Mittwoch haben die Profis bereits erste individuelle Trainingspläne erhalten. Zudem hat in den vergangenen Tagen auch jeder Spieler ein eigenes Laufband nach Hause geliefert bekommen. So könnten die Spieler zur Not – und im Fall einer Quarantäne – den Trainingsplan in den eigenen vier Wänden absolvieren. Das rund 50-minütige Training, das die Spieler derzeit täglich absolvieren, besteht aus einem Aufwärm-, Stabilisations-, Kräftigungs- und Laufprogramm. Hinzu kommen Beweglichkeitsübungungen. Bigdeli zufolge sei das Ziel, die Fitness der Spieler bestmöglich zu erhalten.