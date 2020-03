Nach DFL-Versammlung : Geisterspiele sollen Bayers Saison retten

Leverkusens Trainer Peter Bosz steht in Glasgow applaudierend am Seitenrand während des vorerst letzten Spiels der Werkself. Foto: AP/Scott Heppell

Leverkusen Trainer Peter Bosz gilt als entschiedener Gegner von Fußballspielen ohne Publikum, doch Geschäftsführer Fernando Carro hält sie für ein notwendiges Übel, um Schlimmeres zu verhindern.

Vor dem Europa-League-Spiel bei den Glasgow Rangers positionierte sich Peter Bosz eindeutig. Bevor ein Geisterspiel angepfiffen werde, solle die Partie lieber ausfallen. Fußball ohne Fans fühle sich nicht richtig an, betonte der Trainer der Werkself. Dafür wurde er von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) mit einem Brief gerüffelt. Im für die Ausrichtung und Vermarktung der Bundesliga und 2. Liga zuständigen Verein stieß die Meinung des Niederländers auf wenig Gegenliebe – und doch bekräftigte der 56-Jährige nach dem 3:1-Sieg in Schottland: „Die Fans müssen dabei sein. Ich weiß, dass das einigen in Deutschland nicht gefällt, aber das ist meine Meinung.“

Die wird sich wohl auch nicht nach dem Krisentreffen der 36 Profiklubs am Montag in Frankfurt geändert haben. Seit dem Vormittag diskutierten die Vertreter der Vereine, wie mit der Corona-Krise umgegangen und wie oder ob der Spielbetrieb weitergehen kann. Viel hängt noch von der am Dienstag erwarteten Entscheidung der Uefa ab, die Europameisterschaft im Sommer zu verschieben, doch die Tendenz, die derzeit pausierte Bundesligasaison so bald wie möglich fortzusetzen, ist eindeutig – zur Not ohne Zuschauer im Stadion.

DFL-Geschäftsführer Christian Seifert erklärte am Montag, dass es dabei um weit mehr als die Millionensummen im Profigeschäft gehe, dass in beiden Ligen zehntausende Arbeitsplätze vom Fußball abhingen und dass gar die Existenz einiger weniger wohlhabenden Klubs bedroht sei. „Geisterspiele sind in naher Zukunft die einzige Überlebenschance“, betonte Seifert.

Der Spielbetrieb soll nun vorerst bis zum 2. April ruhen. Ob die Zwangspause darüber hinaus reicht, soll sich in der letzten Märzwoche entscheiden. Indes steht jetzt bereits fest, dass es zum Beispiel in Berlin mindestens bis zum 19. April keine Spiele geben wird. Das hatte der Senat der Hauptstadt schon vor der DFL-Sitzung beschlossen. „Wir leben in Zeiten extremer Ungewissheit“, betonte Seifert.

Bayers Geschäftsführer Fernando Carro hatte am Sonntag betont: „Eine Absage aller Wettbewerbe ist aus vielerlei Gründen keine Option.“ Er halte eine Verschiebung der EM im Sommer für zwingend, um im dann entstehenden Freiraum im Kalender zu nutzen, „um die diversen Wettbewerbe ordnungsgemäß und fair zu Ende spielen zu können“ – notfalls auch ohne Publikum: „Niemand will Geisterspiele. Niemand. Aber sie können eine Notlösung sein.“ Das zwei zwar unpopulär, aber nicht auszuschließen.“ Die DFL ist weitgehend zur gleichen Einschätzung gekommen und argumentiert mit den unzähligen Arbeitsplätzen im Unterbau des Fußballs, die gefährdet seien – ebenso wie einzelne Klubs. Wer Geisterspiele kategorisch ausschließe, müsse sich keine Gedanken mehr um den Fortbestand der Ligen machen, „denn dann wird es keine 20 Profiklubs mehr geben.“

Bayer Leverkusen ist vor den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise wohl durch den Mutterkonzern im Rücken weitgehend gefeit. Die wegfallenden Zuschauereinnahmen machen im Gegensatz zu anderen Vereinen nicht einen großen Teil der Einnahmen aus. Das Ausbleiben von TV- und Sponsorengeld würde aber auch den Werksklub freilich empfindlich treffen. Auch sportlich wäre eine komplette Absage angesichts von Platz fünf in der Liga, dem Halbfinale im Pokal und dem wahrscheinlichen Viertelfinale in der Europa League extrem bitter.

„Wir alle kennen unsere Verantwortung, in erster Linie unser aller Gesundheit gegenüber, aber auch darüber hinaus“, sagte Carro am Montag. Bayer 04 müsse und werde sich nun vorrangig um die Gesundheit der Spieler und Mitarbeiter sowie die notwendige Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs kümmern, betonte der 55-Jährige. „Gleichzeitig werden wir uns bemühen, soweit diese Ausnahmesituation mit ihrem unvorhersehbaren Verlauf es zulässt, gemeinsam mit unseren lokalen Behörden vor Ort und im Einklang mit der DFL Szenarien für die Fortführung des Spielbetriebs zu diskutieren.“